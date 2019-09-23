Taha Akgül ve Süleyman Atlı yurda döndü

Kazakistan`da düzenlenen Dünya Güreş Şampiyonası`nda mücadele eden Serbest Milli Takımı, yurda döndü.

Gümüş madalya kazanan milli güreşçiler Taha Akgül ve Süleyman Atlı, İstanbul`dan hava yoluyla Ankara`ya geçti. Milli güreşçiler, Esenboğa Havalimanı`nda çiçeklerle karşılandı.

Milli sporcuları Spor Genel Müdür Yardımcısı Murat Kocakaya, federasyon ve ASKİ Spor Kulübü yetkilileri karşıladı.

"Son saniyeye kadar savaştım" Gümüş madalya kazanan Taha Akgül ise finalde Gürcü Geno Petriashvili`ye son saniyelerde şanssız bir şekilde yenildiğini belirterek, "Aslında müsabakanın geneline baktığımızda künde pozisyonundan önce bana 1 puan daha verilebilirdi. Ama maalesef son 10 saniye kala engel olmadım ve karşılaşma 6-6 bitti. Rakibim son puanı aldığı için kural gereği galip geldi. Aslında berabere biten, denk geçen, genel itibarıyla üstün de götürdüğüm bir müsabakaydı ama nasibimizde bu varmış." diye konuştu.

Olimpiyat şampiyonu milli güreşçi, asıl hedefinin 2020 Tokyo Olimpiyatları olduğunu vurgulayarak, şunları söyledi: "Benim büyük hedefim Tokyo`daki olimpiyatlar. İkinci kez olimpiyat şampiyonu olmak istiyorum. Buralar onun tecrübesi niteliğinde. Rakibimi, kendimi görmem açısından iyi oldu. Kötü de güreşmedim, son saniyeye kadar mücadele ettim, savaştım. Demek ki biraz daha fazla çalışmamız gerekiyor. Daha fazla çalışacağım. Antrenmanların şiddetini, süresini daha da artıracağım. Daha doğru çalışacağım ve Tokyo`da Allah`ın izniyle bunu telafi edip rövanşı alıp büyük hedefim olan olimpiyat şampiyonluğuna ulaşacağım. Bu madalya küçümsenecek bir madalya değil ama şampiyonluğa çok alıştığımız için gümüş madalya buruk oluyor. Sevinemiyorsun, üzülemiyorsun da çok garip bir duygu. En kısa zamanda bu duygudan çıkıp tekrardan hazırlık aşamasına geçmemiz lazım. Artık bu maçı unutup önümüze bakacağız."