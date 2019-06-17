Tacikistan'da günlük yaşam

Geleneksel müzik aletleri, şehri ziyaret edenlerin ilgisini çekiyor.
Tacikistan`ın başkenti ve en büyük şehri olan Duşanbe`de bulunan, çiçekleri ve gülleriyle bilinen Rudaki Park turistlerin ilgisini çekiyor.
Duşanbe`de geleneksel kıyafetlerle gezen bir kadın.
Şehir merkezinde boynuna doladığı yılanla gösteri yapan bir Tacikistanlı, ziyaretçilerin ilgisini çekti.
Şehir merkezinde geleneksel müzik aletleri ile gösteri yapan Tacikistanlı ziyaretçilerin ilgisini çekti.
Şehir merkezinde, ateş ile gösteri yapan Tacikistanlı ziyaretçilerin ilgisini çekti.
Duşanbe`de yaşayan vatandaşlar da parka ilgi gösteriyor.
Tacikistan`ın başkenti ve en büyük şehri olan Duşanbe`de bulunan Bayrak Parkı, yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çekiyor.
Şehrin ışıklandırılan caddeleri güzel görüntü oluşturuyor.
Duşanbe`de yaşayan vatandaşlar, şehirdeki camilerde ibadetlerini yapıyor.
Tacikistan`ın başkenti Duşanbe`de ülkenin kurucusu İsmail Somoni`nin heykeli, şehri ziyaret eden yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çekiyor.
Duşanbe`de yaşayan vatandaşlar da parka ilgi gösteriyor.
Tacikistan`ın başkenti Duşanbe`de ülkenin kurucusu İsmail Somoni`nin heykeli, şehri ziyaret eden yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çekiyor.
Şehir merkezinde boynuna dolayı yılanla gösteri yapan bir Tacikistanlı, ziyaretçilerin ilgisini çekti.
Şehir merkezinde geleneksel kıyafetlerle gösteri yapan Tacikistanlılar ziyaretçilerin ilgisini çekti.
Şehri ziyaret edenler, Mehrgon Pazarı`ndan alışveriş yapıyor.