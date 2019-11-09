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"Tabiatın kalbi" Batı Karadeniz

Batı Karadeniz'in doğal güzellikleriyle dikkat çeken iki kenti Bolu ve Düzce'deki milli parklar ve yaylalar, sonbaharın tüm güzelliğiyle ziyaretçilerini ağırlıyor.

09.11.2019

Bolu ve Düzce`de bulunan milli parklar ve yaylalar, sonbahar mevsiminin tüm renklerini barındırıyor.
Ankara ve İstanbul gibi iki metropol kent arasında yer alan, Bolu merkeze 45 kilometre uzaklıkta bulunan Yedigöller`de sonbaharda yaşanan renk cümbüşü, doğayla iç içe zaman geçirmek isteyen tatilcileri bölgeye çekiyor.
Bölgeye akın eden yerli ve yabancı turistler, gece kamp kurarak eşsiz güzelliğin tadını çıkarıyor.
Yeşil, sarı ve kahverenginin bütün tonlarının harmanlandığı Yedigöller Milli Parkı, sonbaharın son günlerinde bu renk cümbüşüyle fotoğraf tutkunlarını adeta büyülüyor.
Deniz ve ormanın birleştiği kent Düzce`de ise Samandere ve Güzeldere tabiat parkları ve şelaleleri ile Pürenli, Balıklı, Derebalık, Hira ve Kardüz yaylaları da doğaseverlerin adeta akınına uğruyor.
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