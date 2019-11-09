"Tabiatın kalbi" Batı Karadeniz

Bolu ve Düzce`de bulunan milli parklar ve yaylalar, sonbahar mevsiminin tüm renklerini barındırıyor.

Ankara ve İstanbul gibi iki metropol kent arasında yer alan, Bolu merkeze 45 kilometre uzaklıkta bulunan Yedigöller`de sonbaharda yaşanan renk cümbüşü, doğayla iç içe zaman geçirmek isteyen tatilcileri bölgeye çekiyor.

Deniz ve ormanın birleştiği kent Düzce`de ise Samandere ve Güzeldere tabiat parkları ve şelaleleri ile Pürenli, Balıklı, Derebalık, Hira ve Kardüz yaylaları da doğaseverlerin adeta akınına uğruyor.