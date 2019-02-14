Suudi Arabistan'dan orkideye Sevgililer Günü talebi

"Yıllık üretimimizin yarısına yakınını Sevgiler Günü öncesinde satıyoruz"

Tuğtekin, 14 Şubat Sevgililer Günü dolayısıyla işlerinde hareketlilik yaşandığını belirterek, şöyle devam etti: "Son yıllarda özellikle Sevgililer Günü`nde orkide çok popüler oldu. Yıllık üretimimizin yarısına yakınını Sevgiler Günü öncesinde satıyoruz. Eskisi kadar çok da pahalı değil. 25 liraya bile orkide bulunabiliyor. Uygun fiyatı bu çiçeğe olan ilgiyi artırdı. Yetiştirmesi zor bir çiçek. Bir orkidenin bu hale gelmesi yaklaşık 3 yılı buluyor. Belki bu açıdan sevgiliye hediyede farklı bir anlam taşıyor. Her açıdan değerli bir çiçek."