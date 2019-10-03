Suudi Arabistan Washington Büyükelçiliği önünde anma

Eyleme katılan yapan Amerikan-İslam İlişkileri Konseyi (CAIR) sorumlusu Robert Mccaw, cinayetin üzerinden bir yıl geçmesine rağmen, uluslararası toplumun konunun üzerine yeteri kadar eğilmediğini ve ABD yönetimi öncülüğünde başta bin Selman olmak üzere suça karışan herkesin sorumlu tutulması gerektiğini vurguladı.

Bin Selman`ın geçen hafta ABD kanalına verdiği ve ülkenin lideri olarak işlenen cinayet konusunda sorumluğu üstlendiğine dair açıklamalarına atıfta bulunan Mccaw, şunları söyledi: "Cinayet emrini verdikten sonra bu ifadelerinin artık hiç bir anlamı yoktur. Kaldı ki, ülke liderleri, altında çalışan şahısların hareketlerinden de sorumludur. Veliaht Prens Muhammed Bin Selman, Uluslararası Ceza Mahkemesi ve ABD devleti tarafından sorumlu tutulmalıdır. Nitekim MBS`nin söz konusu cinayetin arkasında olduğu ABD istihbarat kurumları tarafından da ispatlandı. Şu an cinayete ilişkin yeterli bir adım atılmasa da ABD hükümeti değiştiğinde gerçek suçluların sorumlu tutulacağına inanıyorum."