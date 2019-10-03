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Suudi Arabistan Washington Büyükelçiliği önünde anma

Washington'daki Suudi Arabistan Büyükelçiliği önünde toplanan insan hakları savunucuları ve bir grup Amerikalı, gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın öldürülmesinin 1. yıl dönümü münasebetiyle anma etkinliği düzenledi.

03.10.2019

Suudi yönetimi ve Veliaht Prens Muhammed Bin Selman (MBS) aleyhinde sloganlar atan grup, Kaşıkçı`nın öldürülmesine karışan suçluların bulunması ve Suudi Arabistan`a silah satışlarının durdurulması için ABD yönetimine de çağrıda bulundu.
Eyleme katılan yapan Amerikan-İslam İlişkileri Konseyi (CAIR) sorumlusu Robert Mccaw, cinayetin üzerinden bir yıl geçmesine rağmen, uluslararası toplumun konunun üzerine yeteri kadar eğilmediğini ve ABD yönetimi öncülüğünde başta bin Selman olmak üzere suça karışan herkesin sorumlu tutulması gerektiğini vurguladı.
Bin Selman`ın geçen hafta ABD kanalına verdiği ve ülkenin lideri olarak işlenen cinayet konusunda sorumluğu üstlendiğine dair açıklamalarına atıfta bulunan Mccaw, şunları söyledi: "Cinayet emrini verdikten sonra bu ifadelerinin artık hiç bir anlamı yoktur. Kaldı ki, ülke liderleri, altında çalışan şahısların hareketlerinden de sorumludur. Veliaht Prens Muhammed Bin Selman, Uluslararası Ceza Mahkemesi ve ABD devleti tarafından sorumlu tutulmalıdır. Nitekim MBS`nin söz konusu cinayetin arkasında olduğu ABD istihbarat kurumları tarafından da ispatlandı. Şu an cinayete ilişkin yeterli bir adım atılmasa da ABD hükümeti değiştiğinde gerçek suçluların sorumlu tutulacağına inanıyorum."
Kaşıkçı cinayeti
Suudi gazeteci Kaşıkçı, evlilik işlemleri için 2 Ekim 2018`de gittiği Suudi Arabistan`ın İstanbul Başkonsolosluğunda öldürülmüştü.
BM İnsan Hakları Yüksek Komiserliği tarafından haziran ayında açıklanan 101 sayfalık raporda Suudi Arabistan, Cemal Kaşıkçı`yı kasten ve taammüden öldürmekten sorumlu tutulmuştu.
Raporda, aralarında Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman`ın da bulunduğu üst düzey yetkililerin soruşturulması için güvenilir kanıtlar olduğuna işaret edilmişti.
Fotoğraf: AA
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