Sürülerin tozlu yolculuğu

Her gün binlerce koyunu süt sağımı için sürüler halinde köye getiren çobanlar, süt sağımından sonra gün batımına doğru sönmüş bir volkanik dağ olan Nemrut Dağı eteklerine doğru 7 kilometrelik tozlu yolculuğa başlıyor.

"Ekmeğimizin peşindeyiz."

Çoban Murat Alican ise Kıyıdüzü köyünde çobanlık yaptığını belirterek, “Biz mecburen 15 kilometre yol yürüyoruz Nemrut’a gitmek için, koyunları otlatmak için. Ekmeğimizin peşindeyiz. Biz mecburen bu tozlu yolu kullanmalıyız. Yani ekinlere, buğdaylara, köylülere zarar vermemek için mecburen bu tozlu dereyi kullanıyoruz. İnşallah 15 gün sonra ekinler kalkınca bizler de artık dereden tepeden giderek bu tozlu yoldan kurtuluruz ve rahat ederiz” ifadelerini kullandı.