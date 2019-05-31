Sürülerin Ağrı Dağı'na göç yolculuğu

Yurdun en doğusunda bulunan Iğdır, sahip olduğu coğrafi koşullarıyla tarımın yanı sıra hayvancılığa da geniş olanaklar sunuyor.

Yaklaşık 1 milyon 200 bin küçükbaş ve 150 bin büyükbaş hayvanın bulunduğu kentte, besiciler, etkili olan sıcaklarla birlikte sürüleriyle birlikte yaylalara göç ediyor.