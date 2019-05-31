Sürülerin Ağrı Dağı'na göç yolculuğu

Doğu Anadolu`daki sürülerin, çobanların gözetiminde Ağrı Dağı`ndaki yaylalara uzun göç yolculuğu başladı.
Yurdun en doğusunda bulunan Iğdır, sahip olduğu coğrafi koşullarıyla tarımın yanı sıra hayvancılığa da geniş olanaklar sunuyor.
Yaklaşık 1 milyon 200 bin küçükbaş ve 150 bin büyükbaş hayvanın bulunduğu kentte, besiciler, etkili olan sıcaklarla birlikte sürüleriyle birlikte yaylalara göç ediyor.
Besiciler, "Türkiye`nin çatısı" olarak nitelendirilen Ağrı Dağı`ndaki yaylalara giderek yaz mevsimini geçiriyor.
Zorlu yolculuğun ardından dağdaki yaylalara ulaşan çobanlar, burada yaklaşık 5-6 ay kaldıktan sonra yeniden köylerine dönüyor.