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Parçalı Bulutlu

Sürülerin Ağrı Dağı'na göç yolculuğu

Iğdır'da hayvancılık yapan çiftçiler, etkili olan sıcak havanın ardından sürüleriyle Ağrı Dağı'na göç ediyor.

31.05.2019

Doğu Anadolu`daki sürülerin, çobanların gözetiminde Ağrı Dağı`ndaki yaylalara uzun göç yolculuğu başladı.
Yurdun en doğusunda bulunan Iğdır, sahip olduğu coğrafi koşullarıyla tarımın yanı sıra hayvancılığa da geniş olanaklar sunuyor.
Yaklaşık 1 milyon 200 bin küçükbaş ve 150 bin büyükbaş hayvanın bulunduğu kentte, besiciler, etkili olan sıcaklarla birlikte sürüleriyle birlikte yaylalara göç ediyor.
Besiciler, "Türkiye`nin çatısı" olarak nitelendirilen Ağrı Dağı`ndaki yaylalara giderek yaz mevsimini geçiriyor.
Zorlu yolculuğun ardından dağdaki yaylalara ulaşan çobanlar, burada yaklaşık 5-6 ay kaldıktan sonra yeniden köylerine dönüyor.
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