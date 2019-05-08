Suriye'ye 2 bin ton un yardımı

"80 tır un yardımı bölgeye ulaştı."

İdlib ile Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı harekatları bölgelerindeki kamplarda yaşayanların un ihtiyacının artığına işaret edilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi: "Geçtiğimiz aylarda azalan un nedeniyle Suriye`ye ekmek üreten birçok fırının durma noktasına gelmesi üzerine İHH, un yardımı çağrısı yapmıştı. Bu çağrı yurdun dört bir yanından karşılık buldu. Trabzon, Malatya, Gaziantep, Aydın, Muğla, Sakarya, Eskişehir, Ankara, Kocaeli, Yalova, Adıyaman, Kahramanmaraş, Bursa, Konya, Manisa, Kayseri, Elazığ gibi iller ve farklı dernekler tarafından temin edilen 80 tır un yardımı bölgeye ulaştı."