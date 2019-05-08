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Suriye'ye 2 bin ton un yardımı

İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfının "Acil un" çağrısı ile temin edilen 2 bin ton un Suriye'ye gönderildi.

08.05.2019

İHH`den yapılan yazılı açıklamada, 9 Nisan`da yapılan "Acil un" çağrısı sonrası hayırseverlerin destekleriyle temin edilen 80 tır unun Suriye`ye ulaştırıldığı belirtildi.
"80 tır un yardımı bölgeye ulaştı."
İdlib ile Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı harekatları bölgelerindeki kamplarda yaşayanların un ihtiyacının artığına işaret edilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi: "Geçtiğimiz aylarda azalan un nedeniyle Suriye`ye ekmek üreten birçok fırının durma noktasına gelmesi üzerine İHH, un yardımı çağrısı yapmıştı. Bu çağrı yurdun dört bir yanından karşılık buldu. Trabzon, Malatya, Gaziantep, Aydın, Muğla, Sakarya, Eskişehir, Ankara, Kocaeli, Yalova, Adıyaman, Kahramanmaraş, Bursa, Konya, Manisa, Kayseri, Elazığ gibi iller ve farklı dernekler tarafından temin edilen 80 tır un yardımı bölgeye ulaştı."
"Saldırılarda en büyük zararı sivil halk görüyor."
Suriyeli savaş mağdurları için Bosna Hersek`ten yola çıkan 25 araçlık yardım konvoyunun da Hatay Reyhanlı üzerinden Suriye`ye geçeceği aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi: "İdlib’de Esed ve destekçilerinin hedef gözetmeksizin yaptığı saldırılarda en büyük zararı sivil halk görüyor. Geçtiğimiz günlerde yaklaşık 100 bin sivil Türkiye`nin Suriye sınırındaki kamplara doğru göç etti. İnsanlar saldırlar altında hayatlarına devam etmeye çalışırken bölgede ise ihtiyaçlar artarak devam ediyor."
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