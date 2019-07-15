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Suriyeli sanat tarihçisi 15 Temmuz'u mozaikle anlattı

Hatay'da yaşayan Suriyeli sanat tarihçisi Abdulsettar Al Sattuf, Türk milletinin 15 Temmuz'da darbecilere karşı gösterdiği kahramanlığı, mozaikle oluşturduğu tabloya yansıttı.

15.07.2019

Abdulsettar Al Sattuf, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Türk halkının gösterdiği mücadeleyi anlatmak için mozaik tablo yapmaya karar verdi.
6 kişilik ekibiyle 7 ay emek veren Sattuf, 1 metre 75 santim boyunda, 1,5 metre enindeki mozaik tabloyu tamamladı.
Tabloyu iş yerine asan Sattuf, Türkiye`nin kendilerine verdiği desteği hiçbir zaman unutamayacaklarını belirtti.
Hazırladığı tablonun 15 Temmuz`da yaşananları gözler önüne serdiğini anlatan Sattuf, "Türkiye`yi seviyoruz ve her zaman vefa borcumuz olacak. Eseri de bu nedenle hayata geçirmek istedim. Tabloyu görenler de çok beğendi" dedi.
Fotoğraf: AA
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