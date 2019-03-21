Suriye'de çocuklar yer altında büyüyor

Beşşar Esed rejimi ve destekçileri, İdlib`de ateşkesi sağlamak ve 4 milyon civarı sivili korumak için varılan uluslararası mutabakatların tümünü hiçe sayıyor.

8 yıldır süren iç savaşta en yoğun saldırıların hedefindeki İdlib`de siviller, hayatta kalabilmek için mağaralara sığınıyor. Bu yöntem yoğun hava saldırılarına karşı korumasa da rejimin topçu saldırılarına karşı muhafaza sağlıyor.

Böylece siviller, canlarını koruyabilmek için kendilerini karanlığa mahkum ediyor.

Bu durum en fazla çocukları olumsuz etkiliyor. Güneş ışığı, temiz hava, sosyal çevreden yoksun çocuklar, çeşitli fiziksel gerilikler ve ruhsal rahatsızlıklar yaşıyor.

Konuşma bozuklukları görülen çocuklar, az sayıdaki oyuncaklarıyla vakit geçiriyor.

Beş çocuk babası Muhammed Hudeyri, sığındığı mağarada yaptığı açıklamada, bir çocuğunu Esed rejiminin topçu saldırısında, diğerinin de hava saldırısında yaşamını yitirdiğini söyledi. İki çocuğunu yaralayan saldırıların ardından mağaraya sığınmak zorunda kaldıklarını belirten Hudeyri, hava saldırısında evinin yıkıldığını söyledi.

"Çocuklarımı ve ailemi korumak için mağara kazdım." Hudeyri, şöyle devam etti: "Çocuklarımı ve ailemi korumak için mağara kazdım. Burada yaşıyoruz. Her gün 50`den fazla top, tank, havan ve kara saldırısı düzenleniyor. Mağaradan başka bir yerde yaşayamam. Güvenemem. Ben kamplarda yaşamayı denedim ama dayanamadım. Orada iş yok. Açlıktan ölürsün." dedi.

"Bu mağara ailemin mezarı olabilir" Hudeyri, saldırı sesi duyduklarında mağaraya koştuklarını ifade ederek, "Bir kurşun veya top saldırısında korur ama Rus uçaklarının düzenleyeceği saldırılardan koruyamaz. Komşularım bir Rus hava saldırısında yer altında kazdıkları mağaranın içinde gömüldü ve öldü. Bu mağara ailemin mezarı olabilir." şeklinde konuştu.

"13 saat mağara içinde yaşıyor." Çocuklarının dışarıda oyun oymak istediklerini ifade eden Hudeyri, şöyle devam etti: "Kucağımdaki çocuk dışarıda oynamak istiyor ama bir saldırı sesi duyunca hemen mağaraya koşuyor. Oynayabileceği akranı da yok. Bu yaşa kadar konuşması lazımdı. Konuşacak, oynayacak çocuk olmadığı için konuşma geriliği yaşıyor. En güzel günlerini yaşamıyor. 13 saat mağara içinde yaşıyor. Bu çocuğun suçu nedir?"

Mağaraya sığınan sivillerden 42 yaşında Mustafa Hadari de rejimin saldırılarında evinin yıkıldığını ve saldırıların sürmesi nedeniyle mağaraya sığınmak zorunda kaldıklarını söyledi. Hadari, "Benim işim, hayatım burada. Kamplara çıkmadım, çıkmam. Ailem çamaşır yıkamak için dışarıya çıktı. Bir insansız hava aracı saldırısında kızımı kaybettim. Eşim yaralandı. Mağara top ve havan saldırısında korur ama hava saldırısından koruyamaz." dedi.

Mağarada yaşayan çocuklardan 7 yaşındaki Rene Hadari de "Annem bombardıman nedeniyle dışarıya çıkmama izin vermiyor. Arkadaşlarım çok uzak mesafede. Mağara içinde bir kuzenim var. Sadece onunla oynuyorum." ifadelerini kullandı. Hayyan Hattab da "Ben 6. sınıftayım. Bombardıman nedeniyle köyümdeki herkes göç etti. Mağarada ders çalışıyorum çünkü saldırılar yüzünden okullara ara verildi. Ne zaman durum eski haline dönecek ki arkadaşlarımla oynayabileyim?" şeklinde konuştu.