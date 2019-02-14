Suriye'de alıkonulanlar eş zamanlı serbest bırakıldı

Türkiye, Rusya ve İran arasında 14 Şubat`ta Soçi`de yapılacak zirve öncesinde, rejim ve muhalifler, Türkiye ve Rusya`nın garantörlüğünde, Bab ilçesinin güneyinde, cephe hattındaki Ebu Zindin bölgesinde karşılıklı olarak yirmişer kişiyi salıverdi.