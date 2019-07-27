Suriye sınırında lavanta hasadı

Türk Kızılay`ın Avrupa Birliği`nin desteğiyle başlattığı "Tarımda İstihdam Projesi" ile Suriye sınırındaki Küçükköy mevkiinde lavanta hasadı gerçekleştirildi.

Türk Kızılay Genel Başkanı Kerem Kınık, lavanta hasadı için geldiği Mardin`de beraberindeki heyetle derneğin toplum merkezini ziyaret etti.

Kerem Kınık, Mardin Valisi Mustafa Yaman ile 11 dönümlük seralarda marul, çilek ve lavanta yetiştiren 15`i Suriyeli 21 çiftçi ile davetliler, seralarda yetişen lavantaların hasadını yaptı.

Kerem Kınık, Türk Kızılay`a ait 16 toplum merkezinden 800 bin kişinin yararlandığını belirterek, "Geçimlik kaynaklarının geliştirilmesi noktasında verdiğimiz desteklerle meslek edindirmeye çalışıyoruz" dedi.

Kınık, buradaki pilot uygulamanın Türkiye`nin tarım imkanı olan diğer bölgelerinde de yaygınlaşacağını söyledi.

Lavantanın ekonomiye de önemli katkısı olduğunu da belirten Kerem Kınık, "Bir dönümden 8 litre lavanta yağı çıkıyor. Buradaki 10 dönümde 80 litre lavanta yağı çıkması hedefleniyor. Bunun litresi bin 500 liraya satılıyor" dedi.

Hasat programına İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Yusuf Kenan Topçu, İl Emniyet Müdürü Hasan Onar, İl Tarım ve Orman Müdürü Menduh Dinler ve diğer davetliler de katıldı.