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Suriye Milli Ordusu, Fırat'ın doğusu için hazır

Suriye'de muhalif savaşçılardan meydana gelen Suriye Milli Ordusu (SMO), Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) Fırat Nehri'nin doğusuna yönelik olası harekatına destek vermek amacıyla tatbikat düzenledi.

07.10.2019

Suriye`nin Türkiye sınırındaki Afrin ilçesinin batısında gerçekleşen tatbikata, SMO`nun özel kuvvetler unsurları katıldı.
Gerçek mühimmatla yapılan tatbikatı Suriye Geçici Hükümeti Savunma Bakanı ve Genelkurmay Başkanı Selim İdris (sol 3) yönetti.
Fotoğraf: AA
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