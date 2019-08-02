"Süreyya" kavununda erken hasat

"Bal gibi tadı, yurt içinden ve yurt dışından talebi artırıyor"

Ekili alanların sadece 5 bin dekarında Bafra`ya has kokusu, tadı ve rengiyle bilinen Süreyya kavununun yetiştirildiğini dile getiren Tosuner, "Bu yıl havaların çok sıcak gitmesi hasat zamanını 10-15 gün erkene çekti. Diğer kavun çeşitleriyle Süreyya kavunu aynı dönemde olgunlaştı. Ekim alanının az olmasına rağmen geçmiş yıllara oranla kalitede artış olması sevindirici. Süreyya kavununun bal gibi tadı, yurt içinden ve yurt dışından talebi artırıyor." diye konuştu.