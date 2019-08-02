"Süreyya" kavununda erken hasat

Bafra ilçesinde yaklaşık 5 bin dekar alanda üretilen Süreyya kavunu tezgahlardaki yerini aldı.
Normal koşullarda ağustos ayının ikinci haftasında piyasaya çıkan Süreyya kavunu hava sıcaklıklarındaki artış nedeniyle erken olgunlaştı.
Dekar başına 5 ton ürünün alındığı tarlalarda Süreyya kavununun kilogramı 1 liradan satılıyor.
Üreticiler hem verim hem de ürünün kalitesinden memnun.
Bafra Ziraat Odası Başkanı Osman Tosuner, yaptığı açıklamada, ilçede 20 bin dekar alanda kavun ekildiğini söyledi.
"Bal gibi tadı, yurt içinden ve yurt dışından talebi artırıyor"
Ekili alanların sadece 5 bin dekarında Bafra`ya has kokusu, tadı ve rengiyle bilinen Süreyya kavununun yetiştirildiğini dile getiren Tosuner, "Bu yıl havaların çok sıcak gitmesi hasat zamanını 10-15 gün erkene çekti. Diğer kavun çeşitleriyle Süreyya kavunu aynı dönemde olgunlaştı. Ekim alanının az olmasına rağmen geçmiş yıllara oranla kalitede artış olması sevindirici. Süreyya kavununun bal gibi tadı, yurt içinden ve yurt dışından talebi artırıyor." diye konuştu.
Tosuner, geçen yıl dönüm başına 3,5-4 ton ürün elde edildiğini, bu sezon ise verimin yaklaşık 5 ton olmasının beklendiğini kaydetti.
Bafra`da 40 dönüm alanda kavun üreten Ahmet Usta da ürünü tarlada kilogramı 1 liradan sattığını ancak beklentilerinin 1,5 lira olduğunu ifade etti.