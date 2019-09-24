Süper Lig'de 5. haftanın dikkat çeken 10 olayı

Son galibiyetini geçen sezonun 27. haftasında Büyükşehir Belediye Erzurumspor`a karşı alan Kasımpaşa, Antalyaspor`u 3-0 yenerek 11 hafta sonra galibiyetle tanıştı. Mame Thiam iki gol, bir asistle maçın yıldızıydı.

Geleneği sürdürdü

Süper Lig`de üçüncü sezonunu geçiren BtcTurk Yeni Malatyaspor, ligde şimdiye kadar sahasında Galatasaray ile oynadığı maçlarda mağlup olmama geleneğini sürdürdü. Bu haftaki maç da 1-1 sona erdi.