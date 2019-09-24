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Az Bulutlu

Süper Lig'de 5. haftanın dikkat çeken 10 olayı

Süper Lig'de bu haftada da muhteşem bir rekabet sahaya yansıdı. İşte ligde haftanın en dikkat çeken 10 olayı

24.09.2019

İlk gol, ilk galibiyet
Göztepe 4 hafta sonra golle tanıştı. Konyaspor`u 1-0 yendikleri maçta Alpaslan Öztürk, penaltıdan golü kaydetti. Aynı zamanda ilk galibiyetini alan Göztepe`ye Konyaspor kalecisi Serkan Kırıntılı zor anlar yaşattı.
11 hafta sonra kazandı
Son galibiyetini geçen sezonun 27. haftasında Büyükşehir Belediye Erzurumspor`a karşı alan Kasımpaşa, Antalyaspor`u 3-0 yenerek 11 hafta sonra galibiyetle tanıştı. Mame Thiam iki gol, bir asistle maçın yıldızıydı.
İlk puan kaybı
Sezona 4`te 4 yaparak başlayan Alanyaspor`u, Gençlerbirliği durdurdu. Maç 1-1 sona erdi.
Garry Rodrigues sakatlandı
Fenerbahçe`nin Ankaragücü`nü yendiği maçta Garry Rodrigues sakatlandı. Tecrübeli futbolcu Galatasaray derbisinde oynamayacak.
Seri 15 maça çıktı
Ankaragücü engelini de geçen Fenerbahçe, evindeki yenilmezlik serisini 15 maça çıkardı.
Geleneği sürdürdü
Süper Lig`de üçüncü sezonunu geçiren BtcTurk Yeni Malatyaspor, ligde şimdiye kadar sahasında Galatasaray ile oynadığı maçlarda mağlup olmama geleneğini sürdürdü. Bu haftaki maç da 1-1 sona erdi.
Falcao yedek
Galatasaray`da teknik ekip Malatyaspor deplasmanında ilk 11`de yeni transfer Falcao`ya şans verdi. Andone ilk maçına çıktı. Kolombiyalı forvet ise oyuna sonradan dahil oldu.
Burak Yılmaz golle döndü
Beşiktaş`ta sakatlığı geçen Burak Yılmaz, bu sezon ilk kez bir resmi maçta forma giydi. Geçen sezonun gol kralı Burak, çıktığı ilk maçta penaltıdan bir gol kaydetti.
Ljajic de yok
Başakşehir`i ağırlayan Beşiktaş`ta sarı kart gören Adem Ljajic, cezalı duruma düştü. Vida ve Elneny`den sonra Ljajic de siyah-beyazlı ekibin 6. haftada deplasmanda Trabzonspor`la oynayacağı maçta forma giyemeyecek.
Twumasi`nin golü
Gazişehir`in Rize`yi deplasmanda yendiği maçta Ganalı futbolcu Twumasi sezonun en güzel gollerinden birine imzasını attı.
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