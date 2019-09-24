Süper Lig'de 5. haftanın dikkat çeken 10 olayı

İlk gol, ilk galibiyet
Göztepe 4 hafta sonra golle tanıştı. Konyaspor`u 1-0 yendikleri maçta Alpaslan Öztürk, penaltıdan golü kaydetti. Aynı zamanda ilk galibiyetini alan Göztepe`ye Konyaspor kalecisi Serkan Kırıntılı zor anlar yaşattı.
11 hafta sonra kazandı
Son galibiyetini geçen sezonun 27. haftasında Büyükşehir Belediye Erzurumspor`a karşı alan Kasımpaşa, Antalyaspor`u 3-0 yenerek 11 hafta sonra galibiyetle tanıştı. Mame Thiam iki gol, bir asistle maçın yıldızıydı.
İlk puan kaybı
Sezona 4`te 4 yaparak başlayan Alanyaspor`u, Gençlerbirliği durdurdu. Maç 1-1 sona erdi.
Garry Rodrigues sakatlandı
Fenerbahçe`nin Ankaragücü`nü yendiği maçta Garry Rodrigues sakatlandı. Tecrübeli futbolcu Galatasaray derbisinde oynamayacak.
Seri 15 maça çıktı
Ankaragücü engelini de geçen Fenerbahçe, evindeki yenilmezlik serisini 15 maça çıkardı.
Geleneği sürdürdü
Süper Lig`de üçüncü sezonunu geçiren BtcTurk Yeni Malatyaspor, ligde şimdiye kadar sahasında Galatasaray ile oynadığı maçlarda mağlup olmama geleneğini sürdürdü. Bu haftaki maç da 1-1 sona erdi.
Falcao yedek
Galatasaray`da teknik ekip Malatyaspor deplasmanında ilk 11`de yeni transfer Falcao`ya şans verdi. Andone ilk maçına çıktı. Kolombiyalı forvet ise oyuna sonradan dahil oldu.
Burak Yılmaz golle döndü
Beşiktaş`ta sakatlığı geçen Burak Yılmaz, bu sezon ilk kez bir resmi maçta forma giydi. Geçen sezonun gol kralı Burak, çıktığı ilk maçta penaltıdan bir gol kaydetti.
Ljajic de yok
Başakşehir`i ağırlayan Beşiktaş`ta sarı kart gören Adem Ljajic, cezalı duruma düştü. Vida ve Elneny`den sonra Ljajic de siyah-beyazlı ekibin 6. haftada deplasmanda Trabzonspor`la oynayacağı maçta forma giyemeyecek.
Twumasi`nin golü
Gazişehir`in Rize`yi deplasmanda yendiği maçta Ganalı futbolcu Twumasi sezonun en güzel gollerinden birine imzasını attı.