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"Süper Kanlı Ay" İstanbul'da görüntülendi

2019 yılının son "Süper Kanlı Ay"ı dünyanın farklı yerlerinden görüntülendi.

22.03.2019

Ayın dünya üzerindeki görüntüsünün normale oranla daha büyük olduğu Süper Ay, ABD, Almanya, Belçika Yunanistan ve Kazakistan`dan net bir şekilde izlendi.
Ortaya birbirinden muhteşem manzaralar çıktı.
İstanbul`da dün çekilen ay görüntüleri ise etkileyiciydi.
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