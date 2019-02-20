"Süper Ay" manzarası büyüledi

Doğa olayı tutkunlarının heyecanla beklediği Süper Ay, güneşin batması ile ortaya çıktı.

Gökyüzünde sıra dışı bir görüntüye sahne olan Süper Ay, Türkiye`nin farklı şehirlerinden gözlemlendi.

Başkentte "Süper Ay" Ay`ın Dünya`ya en yakın konumda olduğu, normalden daha parlak ve büyük gözlemlendiği "Süper Ay" Ankara`dan da gözlendi.

Başkentte "Süper Ay"

Başkentte "Süper Ay"

Başkentte "Süper Ay"

Başkentte "Süper Ay"

Başkentte "Süper Ay"

Antalya`da "Süper Ay" Ay`ın Dünya`ya en yakın konumda olduğu, normalden daha parlak ve büyük gözlemlendiği "Süper Ay" Antalya`dan da gözlendi.

Antalya`da "Süper Ay"

Antalya`da "Süper Ay"

Van`da "Süper Ay" Ay`ın Dünya`ya en yakın konumda olduğu, normalden daha parlak ve büyük gözlemlendiği "Süper Ay" Van`dan da gözlendi.

Van`da "Süper Ay"

Van`da "Süper Ay" Gevaş ilçesindeki Abalı Kayak Merkezi`nde kayak yapan bir vatandaş, dolunayla birlikte görüntülendi.

Van`da "Süper Ay"

Van`da "Süper Ay"

Van`da "Süper Ay"

İstanbul’da “Süper Ay” Ay`ın Dünya`ya en yakın konumda olduğu, normalden daha parlak ve büyük gözlemlendiği "Süper Ay" İstanbul`dan da gözlendi.

İstanbul’da “Süper Ay” Süper Ay`ın önünden geçen bir yolcu uçağı güzel görüntü oluşturdu.

İstanbul`da "Süper Ay"

Kayseri`de "Süper Ay" Ay`ın Dünya`ya en yakın konumda olduğu, normalden daha parlak ve büyük gözlemlendiği "Süper Ay" Kayseri`den de gözlendi.

Kayseri`de "Süper Ay"

Kayseri`de "Süper Ay"

Kayseri`de "Süper Ay"

Uşak`ta "Süper Ay" Ay`ın Dünya`ya en yakın konumda olduğu, normalden daha parlak ve büyük gözlemlendiği "Süper Ay", Uşak`tan da gözlendi.

Uşak`ta "Süper Ay"

Uşak`ta "Süper Ay"

Trabzon`da "Süper Ay" Ay`ın Dünya`ya en yakın konumda olduğu, normalden daha parlak ve büyük gözlemlendiği "Süper Ay" Trabzon`da da gözlendi.

Trabzon`da "Süper Ay"

Başkentte "Süper Ay"

Başkentte "Süper Ay"

İstanbul`da "Süper Ay" Ay`ın Dünya`ya en yakın konumda olduğu, normalden daha parlak ve büyük gözlemlendiği "Süper Ay", 15 Temmuz Şehitler Köprüsü üzerinden de gözlendi.

İstanbul`da "Süper Ay"

İstanbul`da "Süper Ay"

İstanbul`da "Süper Ay"

İstanbul`da "Süper Ay"

Sakarya`da "Süper Ay" Ay`ın Dünya`ya en yakın konumda olduğu, normalden daha parlak ve büyük gözlemlendiği "Süper Ay", Sakarya`dan da gözlendi.

Sakarya`da "Süper Ay"

Sakarya`da "Süper Ay"

İzmir`de "Süper Ay" Ay`ın Dünya`ya en yakın konumda olduğu, normalden daha parlak ve büyük gözlemlendiği "Süper Ay", İzmir`den de gözlendi.

İzmir`de "Süper Ay" Balçova ilçesindeki kaidesiyle birlikte 23 metre uzunluğundaki Mehmetçik Anıtı dolunayla birlikte görüntülendi.

İzmir’de dolunay Dolunay, Kordonboyu’ndaki Gündoğdu Meydanı’nda bulunan ve Kurtuluş Savaşı’nda Atatürk ve süvarileri temsil eden heykel ile güzel görüntü oluşturdu.

İzmir’de dolunay İzmir’de dolunay, sabahın erken saatlerinde de gökyüzünde görülmeye devam etti.

İzmir’de dolunay

İzmir’de dolunay

Giresun`da "Süper Ay" Ay`ın Dünya`ya en yakın konumda olduğu, normalden daha parlak ve büyük gözlemlendiği "Süper Ay", Giresun`un Şebinkarahisar ilçesinden de gözlendi.