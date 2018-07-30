"Sultan külliyeleri"ni UNESCO ile dünya tanıdı

Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütünce (UNESCO) Dünya Mirası Listesi`ne 2014 yılında alınan "Bursa ve Cumalıkızık: Osmanlı İmparatorluğunun Doğuşu" miras alanı içindeki Orhangazi, Hüdavendigar, Yıldırım, Yeşil ve Muradiye külliyeleri dünyanın dört bir yanından ziyaretçiyi ağırlıyor. Bursa`nın 1326 yılında Osmanlı tarafından fethedilmesinin ardından devletin başındaki sultanların inşa ettirdiği külliyeler, kentin simgeleri arasında yer alıyor. Fotoğrafta Muradiye Külliyesi görülüyor.