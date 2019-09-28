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Parçalı Bulutlu

Sulawesi Adası'ndaki deprem ve tsunaminin 1. yılı

Endonezya'nın Sulawesi Adası'ndaki Palu Körfezi'nde, 28 Eylül 2018'de meydana gelen deprem ve ardından oluşan tsunamide hayatını kaybedenler anıldı. 7,5 büyüklüğündeki deprem ve ardından oluşan tsunamide 4 binden fazla kişi hayatını kaybetmişti.

28.09.2019

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