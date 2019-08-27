Sudan ve İspanya'yı sel vurdu: Binlerce kişi mağdur oldu

Ağustos ayı başından bu yana şiddetli yağışlarla mücadele eden Sudan`da su baskınlarının bilançosu artmaya devam ediyor.

33 bin bina yıkıldı, 15 bin bina hasar gördü.

Katar, Sudan`a insani yardımlara başlarken, Kuveyt ve ABD de, Hartum`a destek vereceğini açıkladı.

İspanya da, sel felaketinin yaşandığı bir diğer ülke oldu. Başkent Madrid`de sağanak ve dolu sonrası su baskınları yaşandı.

Çok sayıda ev ve iş yerini su bastı, çok sayıda aracın camları kırıldı, çevre yolları ve metro hatları ulaşıma kapatıldı.