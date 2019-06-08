Su altı güzellikleriyle Karaburun

İzmir`in Karaburun ilçesi, doğal güzellikleri, sakinliği ve nergis çiçeğiyle ünlü.

İlçe, Kültür ve Turizm Bakanlığının 17 noktayı dalış alanı olarak ilan etmesinin ardından dalış turizminde hızlı bir gelişim sağladı.

Karaburun, su altı canlılığının yanı sıra İzmir`in emektar yolcu vapurları 9 Eylül ve Alaybey batıklarına da ev sahipliği yapıyor.

Bu sayede ilçe, Ramazan Bayramı tatilinde Türkiye`den ve yurt dışından dalış meraklılarını ağırladı.

İlçeye su altını keşfetmek isteyen ve bu konuda eğitim almak için gelen dalgıçlar unutulmaz anlar yaşıyor.

Eğitimlerini tamamlayıp dalış yapmaya hak kazanan dalgıçlar, Büyük Ada, Küçük Ada, Domuzburnu ve Arslan kayası mevkilerindeki 17 noktadan dalış yapabiliyor.

Dalış meraklıları, dalış sırasında orfoz, akya, orkinos, çipura, barakuda, müren, deniz böcekleri, ahtapot gibi deniz canlılarını görebiliyor.