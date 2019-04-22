Sri Lanka'da operasyonlarda 24 kişi yakalandı

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Sri Lanka`da 290 kişinin hayatını kaybettiği kilise ve otelleri hedef alan terör saldırılarının faillerine yönelik operasyonlarda 24 kişi yakalandı.

Avustralya Yayın Kurumunda yer alan habere göre, Sri Lanka’da dünkü Paskalya törenleri sırasında kilise ve otellere yönelik düzenlenen bombalı terör saldırılarında ölenlerin sayısı arttı.

Saldırılarda yaşamını yitirenlerin sayısının 290`a çıktığı, yaralı sayısının ise 500`ün üzerinde olduğu kaydedildi.

Saldırıların ardından yapılan operasyonlarda 24 kişinin yakalandığını duyuran güvenlik birimleri, saldırıları düzenleyenler konusunda henüz bir açıklamada bulunmadı.

Sri Lanka’da dün sabah saatlerinde Kochchikade`de St. Anthony`s, Katana`da St. Sebastian ve Batticaloa`da bir kilise ile başkent Kolombo`da beş yıldızlı Shangri-La, Cinnamon Grand ve Kingsbury otellerine saldırılar düzenlenmişti.

Bu saldırıların ardından başkent Kolombo`nun banliyösü Dehiwala`da hayvanat bahçesi yakınında, yine Kolombo`nun Dematogoda banliyösünde patlamalar meydana gelmişti.

En az ikisi intihar saldırısı En az ikisinin intihar saldırısı olduğu sanılan saldırıların sorumluluğunu henüz üstlenen olmadı.

Dün sabahki saldırıların ardından başkent Colombo`nun banliyösü Dehiwala`da hayvanat bahçesi yakınında 7`inci patlama meydana geldi.

Yetkililer 8`inci patlamanın ardından ülkede sokağa çıkma yasağı ilan etti.

Sri Lanka Devlet Başkanı Maithripala Sirisena, patlamalar nedeniyle şoke olduğunu belirterek, sükunet çağrısında bulundu.

Sri Lanka Başbakanı Ranil Wickremesinghe yaptığı açıklamada, korkakça saldırıları güçlü biçimde kınadığını belirterek, "Tüm Sri Lankalılara bu trajik dönemde bir arada ve güçlü kalmaları çağrısında bulunuyorum." dedi.

Maliye Bakanı Mangala Samaraweera da Twitter hesabında yaptığı paylaşımda, patlamaları, "Çok sayıda masum insanın ölümüne yol açan, çok iyi koordine edilmiş anarşi ve kargaşa yaratma girişimi" olarak nitelendirdi.

Çavuşoğlu hayatını kaybeden Türk vatandaşlarının isimlerini paylaştı Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu "Sri Lanka’daki hain saldırılarda vatandaşlarımız Serhan Selçuk Nariçi ve Yiğit Ali Çavuş’u maalesef kaybettik." açıklamasında bulundu. Yaşamını yitiren Türk vatandaşlarına Allah’tan rahmet, ailelerine başsağlığı dileklerini ileten Çavuşoğlu, "Aileleriyle temas halindeyiz, cenazelerin ülkemize süratle getirilmesini sağlayacağız." bilgisini verdi.

Sri Lanka`daki terör saldırısına tepkiler Sri Lanka`da kilise ve otelleri hedef alan ve 290 kişinin öldüğü, 500`den fazla kişinin yaralandığı terör saldırısına Türkiye`den tepki gösterildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sri Lanka`da kilise ve otellere yapılan terör saldırılarını kınadı. Saldırıda hayatını kaybedenlerin yakınlarına ve tüm Sri Lanka halkına başsağlığı dileyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, saldırının tüm insanlığa karşı yapıldığını söyledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan ingilizce ve Türkçe olarak paylaştığı açıklamasında şunları kaydetti; Sri Lanka`da Paskalya Bayramı`na denk getirilen terör saldırılarını şiddetle kınıyorum. Bu saldırı tüm insanlığa karşı yapılmıştır. Saldırıda hayatını kaybedenlerin yakınlarına ve tüm Sri Lanka halkına şahsım ve Milletim adına başsağlığı, yaralananlara acil şifalar diliyorum.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Sri Lanka`da kilise ve otellere yapılan terör saldırılarını lanetledi. Çavuşoğlu, sosyal medya hesabı Twitter`dan yaptığı paylaşımda, "Sri Lanka`da Paskalya Bayramı sırasında kilise ve otellerdeki masum insanları hedef alan terör saldırılarını lanetliyorum" ifadesini kullandı.

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Twitter`dan, Sri Lanka`da Paskalya Bayramı`nı kutlayan insanlara yapılan terör saldırılarını kınadı. Gül, saldırıda hayatını kaybedenlerin yakınları ve tüm Sri Lanka halkının acısını paylaştığını kaydetti.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk da Twitter`dan, Sri Lanka`daki terör saldırılarına ilişkin paylaşımda bulundu. Sri Lanka`da gerçekleşen saldırıların terörün gerçek yüzünü gösterdiğini belirten Selçuk, "Ülkemizde Kandil günü gerçekleşen saldırılar, Sri Lanka`da Paskalya Bayramı`nda gerçekleşti. Hiçbir kutsala saygısı olmayan terörü lanetliyor, Sri Lanka halkına başsağlığı ve geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum." değerlendirmesini yaptı.

Sri Lanka`da terör saldırılarına karşı eyleme geçme talimatı Sri Lanka Devlet Başkanı Maithripala Sirisena, ülkede kilise ve otelleri hedef alan saldırılar ile ardından meydana gelen iki patlama üzerine yaptığı açıklamada, "Bu komplodan sorumlu olan kişilere karşı sert eyleme geçilmesi konusunda talimat verdim." ifadesini kullandı.

Maithripala Sirisena, tüm emniyet ve savunma birimlerinden, kanun ve nizamın sürdürülmesi için tüm adımları atmasını, bu adi saldırıların hızla soruşturulmasını ve sorumluların yakalanmasını istediğini söyledi.

Sri Lanka Devlet Başkanı, vatandaşlara da sükunetle davranmaları ve söylentiler ile asılsız haberlere itibar etmemeleri çağrısında bulundu.

Sokağa çıkma yasağı yarın sabaha kadar geçerli olacak Yerel Daily Mirror gazetesi de ülkede Sirisena`nın talimatı olan sokağa çıkma yasağının uygulanacağını yazdı.

Türk vatandaşları için Sri Lanka duyurusu Dışişleri Bakanlığı, Sri Lanka`da meydana gelen saldırılardan etkilenen veya ülkede bulunan yakınlarından haber alamayan Türk vatandaşları için duyuru yayımladı. Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Sri Lanka’da düzenlenen saldırılardan etkilenen ya da ülkede bulunan yakınlarından haber alamayan Türk vatandaşlarının Türkiye`nin Kolombo Büyükelçiliğine +94 (76) 766 7339 numaralı telefondan ulaşabileceği kaydedildi. Dışişleri Bakanlığı Konsolosluk Çağrı Merkezine de +90 (312) 292 29 29 numaralı telefondan erişilebileceği aktarılan açıklamada, "Sri Lanka’da bulunan vatandaşlarımızın, yerel güvenlik güçlerinin ve Kolombo Büyükelçiliğimizin duyurularını yakından takip etmeleri önemle rica olunur." ifadesi kullanıldı.

Operasyonlarda 24 kişi yakalandı Radyo yeni Zelanda’nın haberine göre, Sri Lanka’da 290 kişinin yaşamını yitirdiği, 500`den fazla kişinin yaralandığı terör saldırılarının ardından başlatılan operasyonlar devam ediyor.

Başkent Colombo’da operasyon düzenleyen güvenlik güçleri, kimlikleri açıklanmayan 24 kişiyi gözaltına aldı.

Sri Lanka’daki terör saldırılarını Özel Soruşturma Komitesi araştıracak Sri Lanka Resmi Haber Portalı (News.Ik), Cumhurbaşkanı Maithripala Sirisena’nın, terör saldırılarını araştırmak üzere 24 saat içinde Özel Soruşturma Komitesi kuracağını duyurdu.

Yüksek Mahkeme Hakimi başkanlığında görev yapacak komitenin, birçok insanın hayatını kaybetmesine ve yaralanmasına neden olan terör eylemlerinin sebeplerini, arka planını, muhtemel ihmallerle birlikte diğer faktörleri araştıracağı açıklandı.

Komite üyeleri 24 saat içinde atanacak Cumhurbaşkanı Sekreteri Udaya R. Seneviratne, komite üyelerinin önümüzdeki 24 saat içinde atanacağını, saldırılarla ilgili raporun da iki hafta içinde tamamlanacağını söyledi.

Öte yandan, terör saldırılarının ardından başlatılan operasyonlarda 24 kişinin yakalandığını duyuran Sri Lanka polisi, saldırıları düzenleyenlere ilişkin açıklamada bulunmadı.