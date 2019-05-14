Sri Lanka'da Müslümanlara ait dükkanlara saldırı

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Sri Lanka`nın başkenti Colombo`nun kuzeyindeki Gampaha Bölgesi`nde bulunan Minuwangoda kasabasında Müslümanlara ait dükkanlara saldırılar düzenlendi.

Olay yeri ekipleri hasar gören dükkanlarda inceleme yaptı.

Hasar gören dükkanlara itfaiye ve olay yeri inceleme ekipleri sevk edildi.

Sabah saatlerinde de Sri Lanka`nın Puttalam bölgesinde İslam karşıtı bir grup tarafından saldırıya uğrayan 45 yaşındaki Müslüman vatandaş hayatını kaybetmişti.

Sokağa çıkma ve sosyal medya yasakları Ülkede 21 Nisan`da kilise ve otelleri hedef alan terör saldırılarının ardından hükümet geçici sokağa çıkma yasağı koymuş ve sosyal medya platformlarının kullanımını bir süreliğine engellemişti.

13 Mayıs`ta ülkedeki bazı cami ve Müslümanlara ait dükkanlara yapılan saldırılar üzerine sosyal medya ve sokağa çıkma yasakları yeniden ilan edilmişti.

Sri Lanka`da 21 Nisan`da Hristiyanlar için kutsal Paskalya ayini sırasında Kochchikade`deki St. Anthony`s, Katana`daki St. Sebastian ve Batticaloa`daki Meryem Ana kiliseleri ile başkent Kolombo`daki beş yıldızlı Shangri-La, Cinnamon Grand ve Kingsbury otellerine bombalı saldırılar düzenlenmişti.

Bu saldırıların ardından başkent Kolombo`nun banliyöleri Dehiwala`daki konukevi yakınında ve Dematogoda`da üst geçit yakınında patlamalar yaşanmıştı.