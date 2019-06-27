Soyuz MS 11 Dünya'ya döndü

Rusya Federal Uzay Ajansından (ROSCOSMOS) yapılan yazılı açıklamada, Rus kozmonot Oleg Kononenko, Kanada Uzay Ajansı (CSA) astronotu David Saint-Jacques ve ABD Havacılık ve Uzay Ajansı (NASA) astronotu Anne McClain`in içinde bulunduğu uzay aracının başarıyla iniş yaptığı, ekip üyelerinin sağlığının iyi olduğu belirtildi.