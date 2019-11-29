Soyada yerli tohumla üretim maliyeti azalacak verimlilik artacak

Türkiye`nin soya tohumu ihtiyacının yüzde 60`ını karşılıyorlar

PROGEN olarak geliştirdikleri çeşitlerle soya tohumu pazarında yüzde 60`lık paya sahip olduklarını ve soyanın yaygınlaşması için Güneydoğu Anadolu Bölgesi başta olmak üzere değişik bölgelerde çalışmalar yaptıklarını anlatan Mart, şöyle devam etti: "Türkiye`de satılan soya tohumunun yüzde 60`ı PROGEN çeşitlerinden oluşuyor. Böyle olunca da sorumluluk hissediyoruz ve soya tarımını yaygınlaştırmamız gerektiğini düşünüyoruz. Çünkü yıllık 3,5 milyar dolar civarında bir soya dış alımı yapıyoruz ve döviz ödüyoruz. Belki de petrolden sonra en fazla harcama yapılan kalemlerden birisi. Soya tarımının bugüne kadar yaygınlaşmamasının sebeplerinden biri doğru çeşit seçimi yapılmamış olması. Biz bütün bölgelerde çeşit adaptasyon denemeleri, geliştirme çalışmaları yaparak bölge için en uygun türü belirliyoruz. Şu an bizim 4 çeşidimiz var. Lider, Asya, Sonya ve Bravo. Bunlar bölgelere göre değişik gelişim grubunda olan çeşitler. Çiftçimizi, ikinci ürün ekecekse veya gecikmişse Bravo`yu, birinci ürün ekecekse daha uzun ömürlü olan Lider`i, ara ürün ekecekse Asya veya Sonya`yı ekmesi konusunda yönlendiriyoruz. Bu şekilde çiftçi uygun çeşit seçerek işe doğru başlıyor. Verimi de oldukça yüksek, bugün birinci üründe soya ekiminde dekara 600 kilogramları geçtik. Bunlar çok güzel verimler."