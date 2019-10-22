Sosyal böcekler kış hazırlığına başladı

Arı ve akkarınca olarak da bilinen termitlerle "sosyal böcek" olarak adlandırılan karıncalar, sonbaharın gelmesiyle toprak altında aylarca sürecek kışlama için hazırlık yapıyor.

Çevredeki besin maddelerini ve soğuktan korunmak için kullanabilecekleri malzemeleri yer altındaki yuvalarına taşıyan karıncalar, sert geçen kış şartlarından etkilenmemek için aralıksız çalışıyor.

Yuvalarına onlarca metre mesafedeki alanlarda gezerek buldukları maddeleri sırtlayan işçi karıncaların hummalı çalışması, görülmeye değer görüntüler oluşturuyor.

Yakın çekim tekniğiyle görüntülenen kış hazırlığı, karıncaların; bitmek bilmeyen enerjisini, esrarengiz fiziğini ve çalışma şekillerini gözler önüne seriyor.

Iğdır Üniversitesi Ziraat Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Celalettin Gözüaçık, yaptığı açıklamada, karıncaların çok çalışkan hayvanlar olduğunu söyledi.

"Karıncalar muhteşem sosyal böceklerdir." Karınca kolonisinde, yaşamın üç farklı tabanda sürdüğünü belirten Gözüaçık, "Karıncalar muhteşem sosyal böceklerdir. Her kolonide üç farklı tabandan incelemek gerekir. En tabanda kraliçe karınca vardır, kraliçe koloninin devamlılığını sağlar. Asker karıncalar vardır, bunlar koloniyi korur. Bir de işçi karınca dediğimiz dişi karıncalar vardır, bunlar da yuvanın devamlılığı için sürekli besin toplamaya çıkar." dedi.

Gözüaçık, yuvadaki her bireyin bir görevi olduğunu ve başka görev yapmadığını aktararak, "Taşıdıkları besinleri yuvalarına getirirler, işçi karıncalar aynı zamanda yuvanın temizliğini yaparlar. Herkesin bir uzmanlık alanı vardır, burada kimi tarımla uğraşır, kimi besin getirir, kimi temizlik yapar. Bunlar aynı zamanda doğanın çöplerini toplayan, doğaya katkı sunan hayvanlardır." diye konuştu.

"Şu an kışa hazırlık yapıyorlar" Kolonilerin, kış boyunca depoladıkları besini kullanarak yaşamını sürdüreceğinin altını çizen Gözüaçık, şunları söyledi: "Karıncalar hayatlarını devam ettirebilmek için beslenmek, kolonilerini devam ettirebilmek için üremek zorunda. Yuvadaki kolonide oluşan larvaların beslenmesi gerekiyor, bundan dolayı karıncalar sürekli koloninin devamını sürdürebilmek için yuvalarına besinleri taşımak zorundalar. Şu an tüm canlılarda olduğu gibi karıncalar da kışa hazırlık yapıyor. Topladıkları besinleri depoluyorlar, bu besinlerle kışın ihtiyaç duyduklarında koloni içerisinde hayatlarını devam ettiriyorlar."