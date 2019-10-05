Sonbahar renklerine bürünen Nemrut

Avrupalı Seçkin Destinasyonlar Projesi (EDEN) kapsamında `Mükemmeliyet Ödülü` alan 2 bin 250 rakımlı göl, manzarasıyla ziyaretçilerini hayran bırakıyor.

Sonbahar ayları ile birlikte sadece Nemrut’ta yetişen ‘Huş’ ağaçları pastel renklere bürünürken, ziyaretçiler de bu manzaranın tadını çıkarıyor.