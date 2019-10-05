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Kuvvetli Sağanak Yağışlı

Sonbahar renklerine bürünen Nemrut

Bitlis sınırları içerisinde bulunan Nemrut Krater Dağı, sonbahar ayları ile birlikte kahverengi tonlarına büründü.

05.10.2019

Nemrut Krater Gölü, Van Gölü havzasının batısında, Bitlis`in Tatvan, Ahlat ve Güroymak ilçeleri arasında yer alıyor.
Avrupalı Seçkin Destinasyonlar Projesi (EDEN) kapsamında `Mükemmeliyet Ödülü` alan 2 bin 250 rakımlı göl, manzarasıyla ziyaretçilerini hayran bırakıyor.
Sonbahar ayları ile birlikte sadece Nemrut’ta yetişen ‘Huş’ ağaçları pastel renklere bürünürken, ziyaretçiler de bu manzaranın tadını çıkarıyor.
Nemrut, soğuk ve sıcak gölleri, buz ve buhar bacaları ile muhteşem bir görüntü sergiliyor.
Gün batımını görüntülemek isteyenler de bölgeye akın ediyor.
Fotoğraf: DHA
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