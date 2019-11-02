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Parçalı Bulutlu

Sonbahar renklerine bürünen Istranca ormanları

Trakya'nın Karadeniz kıyılarında meşe ve çam ağaçlarıyla kaplı Istranca ormanları, sonbaharda sarı ve kahverenginin farklı tonlarına büründü.

02.11.2019

Trakya`nın Karadeniz kıyılarında meşe ve çam ağaçlarıyla kaplı Istranca ormanlarında sonbahar güzelliği yaşanıyor.
Bölgede son dönemdeki yağışların etkisiyle ışıldayan dereleri, doğal güzellikleri, yürüyüş parkurları ve barındırdığı hayvan popülasyonuyla ilgi çeken ormanlar, sonbaharda yeşil, sarı ve kahverenginin farklı tonlarına büründü.
Yazın çiçeklerin ve doğanın güzelliği, derelerin şırıltısı ile misafirlerine ev sahipliği yapan ormanlarda, sonbaharın farklı renklerini bir arada görmek mümkün.
Orman içi ve patika yolların yanı sıra, derelere dökülen ağaçların sarı yapraklarıyla yeşil tonlarını her mevsim koruyan bitkiler, seyrine doyulmayan manzaralar oluşturuyor.
Orman içerisindeki Balkan köylerini gezerek en iyi kareyi yakalamak için çaba sarf eden fotoğraf tutkunları, aynı zamanda doyumsuz bir güzelliği de tanıklık ediyor.
Fotoğraf: AA
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