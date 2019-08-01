Son peygambere ilk vahyin geldiği mağara: Hira

Aralarında Türk hacı adaylarının da bulunduğu Müslümanlar, Mekke`de İslam`ın doğuşuna tanıklık eden kutsal mekanları ziyaret ediyor.
Bu mekanların başında, son peygamber Hazreti Muhammed`e ilk vahyin ulaştırıldığı Hira Mağarası yer alıyor.
Hac görevi için kutsal topraklarda buluşan Müslümanlar, sabah namazını Hira`ya ev sahipliği yapan Nur Dağı`nda eda etmek için zirveye tırmanıyor.
Henüz güneş doğmadan servis araçlarıyla Mekke`nin 5 kilometre kuzeydoğusundaki dağın çevresinde toplanan hacı adayları, bir saatlik zorlu yürüyüşün ardından zirveye ulaşıyor.
Hira Mağarası`nın yer aldığı alana varmanın coşkusunu yaşayan hacı adayları, gün aydınlanırken Mescid-i Haram ve Mekke`yi kuş bakışı izleme imkanı buluyor.
Ezanın okunmasıyla sabah namazını kılan hacı adayları, ardından zirvenin yaklaşık 20 metre aşağısındaki dik kayalıklarla çevrili Hira Mağarası`na inerek şükür namazı kılıp dua ediyor.