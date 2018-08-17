  • 17 AĞUSTOS 2018, CUMA

TRT Haber

  • DOLAR 6.091
    EURO 6.97
  • BIST 86542.95
    ALTIN 231.126
Reklamı Kapat
ÖNCEKİ SONRAKİ

İLGİ ÇEKİCİ GALERİLER

Somuncu Baba Külliyesi'nde yaz Kur'an kursu tamamlandı

Somuncu Baba Külliyesi'nde Darende Müftülüğü tarafından düzenlenen yaz Kur'an kursu tamamlandı.

Etiketler: somuncu baba külliyesi, öğrenciler, kuran kursu, çocuk
Kategori : Türkiye
Tarih : 17.08.2018
0 kez tıklandı
﻿

GALERİ KATEGORİLERİ



Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
İLETİŞİM KÜNYE Copyright © 2018. TRT HABER