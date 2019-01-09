Sömestirin en eğlenceli adresleri İstanbul'da

Bir eğitim yarı yılını daha geride bırakmaya hazırlanan öğrenciler, karnelerini almak için günleri saymaya başladı. Takvim 18 Ocak`ı gösterdiğinde, eğitim çağındaki tüm çocuklar, iki hafta sürecek sömestir tatilinin başlamasının mutluluğunu yaşayacak.

Öğrenciler, 2018-2019 eğitim-öğretim yılının ilk yarısını tamamlamanın verdiği huzurla tatili hem verimli hem de eğlenceli bir şekilde değerlendirmenin arayışı içine girecek.

İstanbul`daki birbirinden eğlenceli müzeler, lunapark, oyun alanları yarı yıl tatilinde il dışına çıkmayacak öğrencilerin adresi olacak. Yarı yıl tatilinde İstanbul`da olacak öğrenciler için güzel vakit geçirecekleri etkinlik merkezleri şunlar:

Miniatürk Antik Çağ`dan Roma`ya ve Bizans`a, Selçuklu`ya Osmanlı`ya kadar, bu topraklarda hüküm sürmüş ve iz bırakmış her medeniyetin kültürlerinden günümüze kalan zengin mimari mirası bir araya getiren Haliç`teki Miniatürk, masalsı bir yolculuğa çıkmak isteyen çocukları yarıyıl tatilinde de ağırlayacak.

Miniatürk Binlerce tarihi eser arasından bilinirliğine, dönemini temsil yeteneğine göre Türkiye ve Osmanlı coğrafyasından seçilen İstanbul`dan 61 eser, Anadolu`dan 9 eser, Türkiye sınırları dışında kalan Osmanlı coğrafyasından 12 eserin 1/25 oranına küçültülmüş minyatür modellerinin yer aldığı Miniatürk, çocukların ilgiyle gezecekleri yerlerin başında geliyor.

Miniatürk

Miniatürk

Rahmi M. Koç Müzesi Haliç`in kuzey yakasındaki Hasköy semtinde, yaklaşık 27 bin metrekarelik alana yayılan Rahmi M. Koç Müzesi, Mustafa Koç Binası, Tarihi Hasköy Tershanesi, Açık Hava Sergileme Alanı olmak üzere üç ana bölümden oluşuyor.

Rahmi M. Koç Müzesi Müzede, Atatürk bölümü, kara yolu ulaşımı, demir yolu ulaşımı, denizcilik, havacılık, tipo baskı atölyesi, yaşayan geçmiş, makineler, iletişim, bilimsel aletler, modeller ve oyuncaklar olmak üzere çok sayıda bölüm bulunuyor.

Rahmi M. Koç Müzesi Portsmouth Tersanesi`nde 1944`te inşa edilen TGC Uluçreis, Fenerbahçe Vapuru, tekne ile Haliç turları, nostaljik demir yolu seferi, müzede mutlaka görülmesi gerekenler arasında yer alıyor.

Rahmi M. Koç Müzesi Çocuklara yönelik DNA, astronomi, matbaa ve matematik gibi birbirinden farklı eğitimlerin de verildiği atölyelerin bulunduğu müzede, tüm ülkelere ve geçmişten günümüze tüm dönemlere ait endüstri ve mühendislikle ilgili objeler ve belgeleriyle çocukların beğenisini topluyor.

Rahmi M. Koç Müzesi

Rahmi M. Koç Müzesi

İstanbul Oyuncak Müzesi Şair ve yazar Sunay Akın tarafından kurulan İstanbul Oyuncak Müzesi`nde, 1700`lü yıllardan günümüze oyuncak tarihinin en gözde örnekleri sergileniyor.

İstanbul Oyuncak Müzesi Akın`ın 20 yılda 40`ı aşkın ülkedeki koleksiyonerlerden, antikacılardan ve açık artırmalardan satın aldığı oyuncaklarla kurduğu İstanbul Oyuncak Müzesi, dünya tarihini daha eğlenceli, daha akılda kalıcı bir öğrenme yöntemi ile ziyaretçilere sunuyor.

İstanbul Oyuncak Müzesi Uzay oyuncaklarının sergilendiği bölümde Ay`a ulaşma çabası, trenlerin bulunduğu bölümde ise sanayi devrimi, oyuncakların diliyle anlatılıyor.

İstanbul Oyuncak Müzesi Aileyi bütün üyeleri ile kucaklayan müze, bu özelliği ile 3 kuşağın bir arada vakit geçirebileceği ve ortak mutluluğu paylaşabileceği bir mekan olduğu için de sömestir tatilinde görülmeye değer yerler arasında.

İstanbul Oyuncak Müzesi

İstanbul Oyuncak Müzesi

İstanbul Oyuncak Müzesi

İstanbul Oyuncak Müzesi

Barış Manço Müzesi Şarkılarıyla yetişkinlerin olduğu kadar çocukların da gönüllerinde taht kuran Barış Manço`nun yaşadığı, eserlerini ürettiği ve Kadıköy Belediyesi tarafından müzeye dönüştürülen Moda`daki evi de yarıyıl tatilinde ziyaretçilerini bekliyor.

Barış Manço Müzesi Barış Manço`nun bal mumu heykeli, Türkiye`nin adresini ezbere bildiği bu evin antresinin sağında, bestelerini yaptığı kuyruklu piyanosunun başında ziyaretçilerini karşılıyor.

Barış Manço Müzesi Sanatçının dünyanın farklı ülkelerinden topladığı cam eşyalar, sanat hayatı boyunca aldığı ödüller, yemek odası, kıyafet odası, "Adam olacak çocuk odası", kışlık ve yazlık bahçenin yer aldığı müze, çocukların merakla gezecekleri bir yer.

Barış Manço Müzesi

Barış Manço Müzesi

Barış Manço Müzesi

Barış Manço Müzesi

Uçurtma Müzesi Uçurtma Müzesi, Mehmet Naci Aköz tarafından 1986 yılından itibaren toplanan ve bugün itibarıyla 6 kıta, 33 ülkeden toplam 2 bin 500`den fazla ürünlük (uçurtma, yayınlar, malzemeler ve çeşitli objelerden oluşan) koleksiyonuyla Türkiye`nin ilk ve tek, dünyanın ise 18 uçurtma müzesinden biri.

Uçurtma Müzesi Aynı anda 200 öğrencinin kendi uçurtmasını kendisinin yapabileceği "Uçurtma Okulu" ve dünyanın ilk uçurtma kütüphanesi olan "Gülen Okumuş Uçurtma Kütüphanesi"ni de içinde barındıran müzede çocuklar, tiyatral ve interaktif bir anlatımla, görerek, dokunarak, uygulama yaparak ve rehber öğretmenleri dinleyerek eğlenceli ve kaliteli zaman geçirme imkanı buluyor.

Uçurtma Müzesi

Uçurtma Müzesi

Uçurtma Müzesi

Uçurtma Müzesi

Çikolata Müzesi Esenyurt`taki Çikolata Müzesi, çikolataya düşkünlükleri dolayısıyla hiç kuşkusuz çocukların ilgiyle gezecekleri müzelerin başında geliyor.

Çikolata Müzesi Bu müzede, çikolatadan yapılan Türk İslam sanatının şaheserleri, dünya sanatının başyapıtları, masal kahramanları, ünlü efsaneler, şelaleler yer alıyor.

Çikolata Müzesi Müzenin ana salonunda, gerçek boyutlu çikolata ev, Nuh`un Gemisi, çikolatanın tarihini anlatan tablolar bulunuyor.

Çikolata Müzesi İstanbul Salonu`nda, Galata Kulesi`nden Sultan Ahmet Camisi`ne, Kız Kulesi`nden 15 Temmuz Şehitler Köprüsü`ne ve İstanbul`u temsil eden birçok tarihi yapıtlara, Medeniyetler Salonu`nda ise dünya tarihinde yer almış Hitit, Antik Yunan, Bizans, Osmanlı devlet ve milletlerini sembolize eden tablolar ile geçmişe çikolata tadında yolculuk yapmak mümkün.

Çikolata Müzesi Sanatçılar Salonu`nda aralarında Pablo Picasso`nun da bulunduğu, dünya sanatına yön veren sanatçılardan, Osman Hamdi Bey`in meşhur tablosu Kaplumbağa Terbiyecisi`ne kadar birçok eser ve sanatçının çikolatadan heykelleri bulunuyor.

Çikolata Müzesi Türk Büyükleri Salonu`nda, Türk tarihine damga vuran Atatürk, Fatih Sultan Mehmet, Osman Gazi ve birçok önemli ismin çikolatadan büstleri yer alıyor.

İstanbul Akvaryum Deniz canlılarına ilgi duyan çocuklar, dünyanın en büyük tematik akvaryumu olan İstanbul Akvaryum`da, Karadeniz`den Pasifik`e uzanan toplam 17 tema ve yağmur ormanından oluşan güzergahta yolculuk yapabilecek.

İstanbul Akvaryum Kırmızı karınlı piranalar, limon köpekbalığı, Rus mersinleri, orfozlar, palyaço balıkları, gentoo penguenleri, çocukların İstanbul Akvaryum`da ilgisini çekecek canlılar arasında bulunuyor.

İstanbul Akvaryum

Darıca Hayvanat Bahçesi Türkiye`nin ilk özel hayvanat bahçesi olan Darıca Hayvanat Bahçesi`ni ziyaret edenler, aslandan maymuna, timsahtan boz ayıya, farklı türlerde kuşlardan sürüngenlere kadar çok sayıda canlıyı görme imkanı bulacak.

Darıca Hayvanat Bahçesi

Darıca Hayvanat Bahçesi

Darıca Hayvanat Bahçesi

Darıca Hayvanat Bahçesi

Legoland Legoland, İstanbul`da ailelerin 3-10 yaş arasındaki çocukları ile yaratıcılık dünyasını keşfedip eğlenebileceği kapalı eğlence merkezlerinden biri.

Legoland Eğlence ve rengarenk lego parçaları ile dolu Legoland`da çocuklar, Space Missions`da uzayın derinliklerini, Miniland`da Galata Kulesi, Ayasofya, Sultanahmet Camisi, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ile İstanbul`un ve dünyanın simge haline gelmiş ünlü yapılarını keşfetme imkanı bulurken, uzmanından binaların, ilginç hayvanların ve güçlü kahramanların nasıl oluşturulduğunu öğrenebilecek.

Legoland Legoland, çocukların yaratıcılığını geliştiriyor.

Legoland

Macera parkı Forestanbul Macera parkı Forestanbul da, aileleriyle birlikte heyecan ve eğlence dolu bir gün geçirmek isteyen çocukları bekliyor.

Macera parkı Forestanbul 13 metre yüksekliğindeki tırmanma duvarı, 14 metre yükseklikten ormanın içerisine doğru kayılan zipline, dev eğlence salıncağı, ağ parkuru, harita ve pusulaların izinde hedefe ulaşılan oryantiring parkurları, ziyaretçilerine spor ile iç içe bir eğlence imkanı sunuyor.

Macera parkı Forestanbul

KidZania KidZania`da 4 -14 yaş arasındaki çocuklar, birbirinden eğlenceli 65 aktivite alanında hem motor becerilerini hem de fiziksel ve sosyal becerilerini geliştirme olanağı bulurken, 100`den fazla mesleği deneyimleyerek, seçim yapma özgürlüğünü elde ediyor, yaratıcılıklarını kullanıyor.

KidZania

KidZania

KidZania