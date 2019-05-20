Somali'de iç savaşın izleri

İç savaş nedeniyle yıkık kent görünümündeki başkentte evler, camiler ve çok sayıdaki kamu binalarında kurşun izleri görülüyor.

Uzun yıllar süren savaşla enkaza dönen çok sayıda ev, iş yeri ve binanın kaderine terk edildiği ülkede, en önemli sorunların başında açlık ve kuraklık geliyor.