Somali ve Etiyopya'yı salla birleştiren nehir: Cubba

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Mogadişu`nun güneyindeki Gedo bölgesinde bulunan Doolow kasabası yakınlarındaki Cubba nehri, aynı zamanda Etiyopya ile bölge halkını da birbirine bağlıyor.

Kenya, Etiyopya ve Somalililerden oluşan mülteci kamplarında yaşayanlar, hem kendileri hem de hayvanları için nehre akın ediyor.

Günlük yaklaşık 5 bin kişinin su almaya geldiği Cubba nehrinde zaman zaman uzun kuyruklar oluşuyor.

Nehrinden akan suyun çamurlu olması bölgede yaşayan insanlar için büyük tehlike oluşturuyor.

Salla Etiyopya`ya geçiyorlar Doolow kasabasında yaşayan Somalililer, Cubba nehrini salla geçerek Etiyopya`daki akrabalarıyla görüşme şansı yakalıyor.

Aynı şekilde Etiyopya`da yaşayanlar da zaman zaman Doolow kasabasına sal yardımıyla geliyor.

10 kişinin bindiği ve suyun akıntısıyla hareket eden salla günde yaklaşık 500 kişi Etiyopya`daki akrabalarını ziyarete gidebiliyor.

Öte yandan nehir, aynı zamanda gıda alışverişi için de kullanılıyor.

Somalili 45 yaşındaki Aden Muhammed, yaptığı açıklamada, Cubba nehrinin kendileri için hayati önemde olduğunu söyledi.

Muhammed, "Günde 5 bin kişi hem çadırlarına hem de hayvanlarına su almak için buraya geliyor. Suyun çamurlu olması buradan su almamıza engel olmuyor." dedi.