SOLOTÜRK, TEKNOFEST İstanbul'da gösteri uçuşu yaptı

Türkiye`nin en büyük teknoloji etkinliği TEKNOFEST İstanbul Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali`nde (TEKNOFEST İstanbul) gerçekleştirilen gösteri uçuşlarını katılımcılar büyük bir beğeniyle izledi.
TEKNOFEST İstanbul, Atatürk Havalimanı`nda nefes kesen gösteri uçuşlarına ev sahipliği yaptı.
SoloTürk, Türk Yıldızları, Hürkuş, Türk Hava Kuvvetleri paraşüt atlayışı, Kara Kuvvetleri Komutanlığı, İçişleri Bakanlığı, Sahil Güvenlik Komutanlığı, Red Bull ile ayrıca Rusya`dan TEKNOFEST İstanbul için özel olarak gelen SU-35`in gösteri uçuşlarına katılımcılar büyük ilgi gösterdi.
Vatandaşlar, gösteri uçuşlarını TEKNOFEST İstanbul`un düzenlendiği etkinlik alanına kurulan tribünden izledi.
Özellikle Türk Yıldızları ile Solo Türk`ün gerçekleştirdiği gösteriler izleyicilerde heyecan yarattı.
Solo Türk, Kara Kuvvetleri Komutanlığı, İçişleri Bakanlığı, Sahil Güvenlik Komutanlığı, SU-35, SU-30M, MC 21 yolcu uçağı, Red Bull yarın da gerçekleştirecekleri gösteri uçuşlarıyla festivale renk katacak.