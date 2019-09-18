SOLOTÜRK, TEKNOFEST İstanbul'da gösteri uçuşu yaptı

Türkiye`nin en büyük teknoloji etkinliği TEKNOFEST İstanbul Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali`nde (TEKNOFEST İstanbul) gerçekleştirilen gösteri uçuşlarını katılımcılar büyük bir beğeniyle izledi.

SoloTürk, Türk Yıldızları, Hürkuş, Türk Hava Kuvvetleri paraşüt atlayışı, Kara Kuvvetleri Komutanlığı, İçişleri Bakanlığı, Sahil Güvenlik Komutanlığı, Red Bull ile ayrıca Rusya`dan TEKNOFEST İstanbul için özel olarak gelen SU-35`in gösteri uçuşlarına katılımcılar büyük ilgi gösterdi.