SOLOTÜRK Hatay'da gösteri yaptı

İskenderun Sahili`nde toplanan vatandaşlar, İskenderun Teknik Üniversitesi ve İskenderun Kaymakamlığı öncülüğünde gerçekleştirilen etkinlikte, Hava Pilot Yüzbaşı Erhan Günar`ın komutasındaki SOLOTÜRK`ün gösterisini heyecanla izledi.

Kordon boyunda binlerce vatandaş tarafından ilgiyle izlenen gösteri, yaklaşık 30 dakika sürdü.

Etkinlik kapsamında ayrıca İskenderun Yelken Kulübü tarafından denizde bir dizi yarışma düzenledi.