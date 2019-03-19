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SOLOTÜRK Çanakkale'de nefes kesti

18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 104. yılı dolayısıyla Gelibolu Yarımadası'ndaki Şehitler Abidesi’nde tören düzenlendi.

19.03.2019

Törende, Türk Hava Kuvvetleri Akrobasi Timi SOLOTÜRK tarafından gösteri gerçekleştirildi.
Törende, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı`na bağlı gemiler Çanakkale Boğazı`nda resmi geçit yaptı.
Törene, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar`da katıldı.
Törene, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar (ortada), Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler (sol 2), Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar (sağ 2), Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal (sağda) ve Hava Kuvveleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz de (solda) katıldı.
Törene, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar (sol 2), Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler (solda), Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar (sol 3) ve Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal da (sol 4) katıldı.
Törene, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar (ortada), Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler (solda) ve Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar da (sağda) katıldı.
Törene, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar (sol 2), Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler (solda), Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar (sağ 2) ve Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal da (sağda) katıldı.
Törene, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar (sağ 3), Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler (sağ 4), Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar (sağ 2) ve Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal da (sağda) katıldı.
Türk Donanması Çanakkale Boğazında şehitleri selamlıyor.
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