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Parçalı Bulutlu

SoloTürk Bursa'da gösteri uçuşu yaptı

Gökyüzündeki cesur hareketleri ve şovlarıyla uluslararası ödüllere layık görülen Türk Hava Kuvvetlerinin hava akrobasi timi SoloTürk, Mudanya Mütarekesi'nin imzalanmasının 97'nci yılı etkinlikleri kapsamında ilçede gösteri yaptı.

11.10.2019

Fotoğraf: AA
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