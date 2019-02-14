Sokak sokak gezip çocuklara atkı ve bere dağıtıyor

Mersin`de 50 yaşındaki Ferda Yertut, yaklaşık 20 yıldır ördüğü atkı ve bere gibi ürünleri sokak sokak gezip ihtiyacı olan çocuklara dağıtıyor.

Oğlunu, ördüğü değişik renk ile desenlerde bere ve atkılarla okula gönderen Ferda Yertut, çocuğunun, bunları arkadaşlarına hediye ettiğini öğrendi.

Bunun üzerine Yertut, evinin bir odasını örgü atölyesine çevirip, hazırladığı ürünleri ihtiyacı olan çocuklara dağıtmaya karar verdi.

Çok sevdiği örgü işini 20 yıldır sürdüren Yertut, hazırladığı atkı ve bereleri, sokak sokak gezerek özellikle dezavantajlı kesimlerdeki çocuklara dağıtıyor.

Otobüste, dolmuşta, oturduğu her yerde örgü örmeyi sürdüren Yertut, hediyeleriyle çocukların yüzünü güldürüyor.

Yertut, yaptığı açıklamada, örgü örme tutkusunun çocukluğunda başladığını söyledi. Oğlunun başlattığı iyilik hareketini kendisinin sürdürdüğünü belirten Yertut, "Çocukların sıcacık olması için bir şeyler yapıyorum. Elimden gelen bu. İnşallah faydası oluyordur. İsteyenlere de yaklaşık 20 senedir neye ihtiyaçları varsa örüp gönderiyorum." dedi.

Hediye verdiği çocukların yüzündeki tebessümü görünce tüm emeklerinin karşılığını aldığını anlatan Yertut, şöyle konuştu: "Yolda giderken de örerim ve onu ilk gördüğüm çocuğa giydiririm. Anne babalar iyilikle karşılıyor, bunda kötü bir niyet yok. Bu çok güzel bir duygu. Sokakta gezip bere vermek için çocuk arıyorum. Genellikle şehrin arka kesimlerine doğru gidiyorum. O çocuklar kendilerini belli ediyor. Zaten ayakta çorap, elde eldiven yok. Bizimkiler üşümesin diye üzerlerini 40 kat örterken onlar üşüyorlar. Bir bere onları bir dakika ısıtıyorsa benim de yüreğim ısınıyor."

"Daha çok örmek için yün desteğine ihtiyacım var." Yeni başlattığı bir proje için öreceği 700 berenin 130`unu tamamladığını dile getiren Yertut, "Bugüne kadar 7 binden fazla ürün ördüm. İhtiyaç olan okullara da bere gönderdim. Yünleri bir arkadaşımın yardımıyla alıyorum. Daha çok örmek için yün desteğine ihtiyacım var." dedi.

Yertut`un bere hediye ettiği çocuğun annesi Fatma Yel ise kızının ve kendisinin çok mutlu olduğunu söyledi. Çocukları sevindirmenin çok güzel olduğunu belirten Yel, "İlk kez böyle bir şeyle karşılaşıyoruz. Şaşırdım. Teşekkür ediyoruz böyle bir çalışma yaptığı için." ifadelerini kullandı.