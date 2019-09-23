Sokak köpekleri okulun maskotu oldu

Düzce Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ve Düzce Hayvan Hakları Derneği ile hayvanların sahiplenilmesi ve onlara yeni bir yaşam alanı oluşturulması konusunda ortak çalışma yaptıklarını aktaran Celep, şöyle konuştu: "Öğrencilerimizin bu konuda sorumluluk kazanarak hayvanlara sahip çıkmaları amacıyla böyle bir proje yaptık. Çocuklarımız çok mutlu, sokak hayvanlarımız mutlu. Biz de mutluyuz. İnsanın doğasında vardır hayvan sevgisi. Bu bir kuş, balık ya da sokak köpeği olabilir. Biz bu çalışmayla hem çocuklara hayvan sevgisini aşılıyoruz hem de diğer canlılarla dünyayı ortak kullanmayı öğretmeyi hedefliyoruz. Sokak hayvanları için de sağlıklı bir şekilde, hijyenik bir ortamda barınmalarını sağlamak amacıyla yapılan iki yönlü bir proje oldu."