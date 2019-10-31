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Parçalı Bulutlu

Siyah beyaz İstanbul

İstanbul… Tarihin her döneminde, dünyanın en güzel şehirlerinden biri oldu... Galata Kulesi’yle, Süleymaniye ve Ayasofya camileriyle, Boğazı’yla, tarih kokan sokaklarıyla, kısacası her haliyle, her mevsim başka güzel İstanbul…

31.10.2019

Ünsel Ayhan Aybek
Ünsel Ayhan Aybek
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