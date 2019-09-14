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Sivrihisar Hava Gösterileri başladı

Eskişehir'in Sivrihisar ilçesinde bu yıl dördüncüsü düzenlenen Sivrihisar Hava Gösterileri 2019, başladı. Türkiye'nin ilk profesyonel kadın akrobasi pilotu Semin Öztürk Şener etkinlikte gösteri yaptı.

14.09.2019

Fotoğraf: AA
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