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14.01.2019 - 15:08
Trump'ın açıklamalarına CHP'den tepki: Bu tehditler bize sökmez
14.01.2019 - 12:31
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: Stratejik ortaklar sosyal medya üzerinden konuşmaz
14.01.2019 - 11:25
ABD heyeti Patriot'lar için ikinci kez Türkiye'ye geliyor
14.01.2019 - 10:57
Türkiye'nin desteği ile Cerablus'ta diyaliz merkezi açıldı
14.01.2019 - 10:41
Nükleer eğitim için 32 öğrenci daha yurt dışı yolcusu
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Sivas'ta sis
Sivas'ın Hafik ilçesinde sabah saatlerinde yoğun sis etkili oldu. Kar yağışının ardından beyaza bürünen ilçede sisle birlikte güzel görüntüler ortaya çıktı.
14.01.2019
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Sivas'ın Hafik ilçesinde sabah saatlerinde yoğun sis etkili oldu. Kar yağışının ardından beyaza bürünen ilçede sisle birlikte güzel görüntüler ortaya çıktı.
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