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Sivas Kongresi'nin 100. yıl dönümü

Sivas Kongresi'nin 100. yılı etkinlikleri kapsamında lazer animasyon gösterisi gerçekleştirildi.

05.09.2019

Atatürk Kongre Müzesi`nin ön cephesine farklı ışıklarla yansıtılan lazer görüntüleri ve projeksiyon tekniği ile 100 yıl önceki ruh coşkulu bir şekilde günümüze taşındı.
Tarihi binanın cephesindeki lazer animasyon gösterilerini çok sayıda vatandaş izledi.
Öte yandan, sanatçı Serkan Kaya, Sivas Kongresi`nin 100. yıl dönümü etkinlikleri kapsamında konser verdi.
Atatürk Kongre Müzesi bahçesinde gerçekleştirilen konserde Kaya, parçalarını seslendirdi.
Sivas Valisi Salih Ayhan ile il protokolünün katıldığı konserin sonunda sanatçı Serkan Kaya, Sivasspor Marşı ile programını sonlandırdı.
Vali Ayhan, sanatçıya Sivas Kongresi`nin 100. yılı anısına hazırlanan pulu takdim etti.
Fotoğraf: AA
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