Sivas etli ekmeği iftar sofralarını süslüyor

Sivas etli ekmeği, tadı ile damaklara görünümüyle de gözlere hitap ediyor.

Kentteki kasaplarda dananın kaburga etinden çekilen kıyma ile soğan, domates ve biberin harmanlanmasıyla yapılan iç malzemesi, iftar saatine yakın pide fırınlarına götürülüyor.

Burada iç malzemesi hamur üzerine dizildikten sonra odun ateşinde yaklaşık 5 dakika kadar pişiriliyor. Daha sonra servise hazır hale getirilen etli ekmek, iftar sofralarında ana yemek olarak sunuluyor.

Hazırlanışının pratik olması dolayısıyla etli ekmek, Sivas`ta ramazanda vatandaşların en çok tercih ettiği yiyecekler arasında bulunuyor.

İftar vaktinden saatlerce önce iç malzemesini fırınlara bırakan vatandaşlar, ezan saati yaklaşınca etli ekmeklerini alıyor Ramazan boyunca günlük binlerce ekmeğin tüketildiği Sivas`ta, fırıncılar ve kasapların da yüzü gülüyor.

Sivas Yiyecek Maddeleri Yapanlar ve Satanlar Odası Başkanı Mehmet Akgül, yaptığı açıklamada, herkesin damak tadına uygun olduğu için etli ekmeğin yoğun talep gördüğünü belirtti.

"Sivas`ta günlük 40 bin civarında etli ekmek tüketiliyor" Ramazanda özelikle talebin arttığına dikkati çeken Akgül, şunları söyledi: "Sivas merkezde 200 fırınımız var. Her fırında günlük ortalama 200 etli pide yapılıyor. Ortalama Sivas`ta günlük 40 bin civarında etli ekmek tüketimi oluyor. Lezzet açısından sofralara ayrı bir tat katıyor. Bu yöresel bir tat, yöresel bir ürün. Sivas halkının da genelinin bildiği bir lezzet, şehir dışından gelen misafirlere genelde biz, `gel bir etli ekmek döktürek` deriz. Sivaslının en güzel ikram ettiği yemektir etli ekmek. Bu bir alışkanlık. Damak tadımıza uygun bir lezzet, Sivaslılar olarak eti biraz fazla seviyoruz hatta pide fırınlarında şimdi vakum makinası alındı. İl dışına da yapılıp, gönderiliyor." İyi bir etli ekmeğin nasıl yapıldığına dair bilgiler veren Akgül, "Hayvanların etinde en lezzetli yer kaburga kısmıdır. Bizim burada etler kaburga kısmından alınır. Hazırlandıktan sonra fırında koltuk dediğimiz yerde dinlene dinlene pişirilir. İnsanların damak tadına uygun bir lezzet ortaya çıkar." dedi.