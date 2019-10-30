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Sisler altında İstanbul

İstanbul'da sabah saatlerinde etkili olan sis, özellikle Boğaz'da güzel görüntüler oluşturdu.

30.10.2019

Fotoğraflar: Oğuzhan Erdoğan / TRT Haber
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