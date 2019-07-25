Singapur'da günlük yaşam

Singapur`un ticaret bölgesi olarak kabul edilen Marina Bay merkezi iş alanında, DBS Bank merkez binası (sol 2) ile Standard Chartered şirketinin binası (sol 3) ile HSBC Bank (sağda) binası da yer alıyor.

Changi Havalimanı`nda bulunan 40 metre yüksekliğindeki, dünyanın en yüksek iç mekan şelalesi olan HSBC Yağmur Girdabı, yolcuların ilgisini çekti.

Changi Havalimanı`nda bulunan 40 metre yüksekliğindeki, dünyanın en yüksek iç mekan şelalesi olan HSBC Yağmur Girdabı ve etrafındaki bitkiler, yerli ve yabancı turistlere doğal bir ortam sunuyor.

Singapur`un Rochor semtindeki Maskat Caddesi ile North Bridge Road arasında yer alan ve adını Johor-Riau hükümdarı Sultan Hüseyin Şah`tan alan Sultan Camisi de ziyaretçilerin ilgisini çeken mimari yapılar arasında yer alıyor.

Singapur`da Downtown Core`da Marina Bay`de bulunan Marina Bay Sands, 194 metre yüksekliğinde ve 50 katlı üç binadan oluşuyor.

Komplekste, 2,561 odalı bir otel, 120,000 metrekarelik bir kongre sergi merkezi, 74,000 metrekarelik Marina Bay Sands alışveriş merkezi, bir müze, iki büyük tiyatro, "ünlü şef" restoranları, iki yüzen Kristal Köşk, sanat-bilim sergileri ile dünyanın en bü

Ayrıca komplekste, 3,900 kişi kapasiteli, dünyanın en büyük halka açık dirsekli platformunun tepesinde yer alan 150 metrelik bir havuz yer alıyor.

Singapur`un ticaret bölgesi olarak kabul edilen Marina Bay merkezi iş alanındaki gökdelenler arasında DBS Bank merkez binası da yer alıyor.

Singapur`un ticaret bölgesi olarak kabul edilen Marina Bay merkezi iş alanındaki gökdelenler arasında Standard Chartered şirketinin binası da yer alıyor.

Singapur`un Rochor semtindeki Maskat Caddesi ile North Bridge Road arasında yer alan ve adını Johor-Riau hükümdarı Sultan Hüseyin Şah`tan alan Sultan Camisi de ziyaretçilerin ilgisini çeken mimari yapılar arasında yer alıyor.

Singapur`un ticaret bölgesi olarak kabul edilen Marina Bay merkezi iş alanındaki gökdelenler arasında DBS Bank merkez binası (sol 2) ile Standard Chartered şirketinin binası (sol 3) da yer alıyor.

Singapur`un Rochor semtindeki Maskat Caddesi ile North Bridge Road arasında yer alan ve adını Johor-Riau hükümdarı Sultan Hüseyin Şah`tan alan Sultan Camisi de ziyaretçilerin ilgisini çeken mimari yapılar arasında yer alıyor.

Singapur`u ziyaret eden turistler, Kampong Glam yerleşim bölgesindeki mağazaları gezdi.