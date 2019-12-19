Silivri'de dere boyu gökkuşağı havası

İSKİ tarafından ıslahı yapılan Boğluca Deresi`nin etrafının şehrin en kötü, en bakımsız alanı olduğunu anlatan Yılmaz, şunları söyledi: "Biz de bu kanalın etrafının cazibe merkezi olmasından hareketle bu binaları rengarenk boyadık. Amacımız, burada gökkuşağı gibi rengarenk, insanın içinin açıldığı, sabah kalktığında veya burada yürüdüğünde içine enerji dolan atmosfer yaratmak. Bu projenin devamı da olacak. İnsanların yürüyüş yapabileceği, çay içebileceği, dinleneceği ve Silivri`nin en can alıcı noktalarından biri olan bölgenin cazibe merkezi haline getirilmesi adına bu çalışmaları başlattık."