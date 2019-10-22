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Şili'de protestolar

Şili'de şiddet olaylarına dönüşen zam karşıtı protestolar, "acil durum" ilanı ve sokağa çıkma yasağına rağmen dördüncü gününde Santiago kentinde devam etti. Güvenlik güçleri göstericilere müdahale etti.

22.10.2019

Fotoğraf: AA
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