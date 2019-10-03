Şile'de karaya oturan "Natalia" kaderine terk edildi

Bir daha yüzdürülemeyeceği tespiti yapıldı

O tarihten bu yana karaya oturduğu yerde bulunan Natalia adlı kargo gemisini kurtarmak için bir süre çalışmalar yürütüldü. Gemideki yakıtın boşaltılmasının ardından dalgıçlar tarafından geminin su altında kalan kısımlarında detaylı inceleme yapıldı. Çalışmalar sonucu Natalia adlı kuru yük gemisinin omurgasında büyük hasar meydana geldiği ve bir daha yüzdürülemeyeceği tespit edildi.