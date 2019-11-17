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Silahlı drone Songar göreve başlıyor

Türkiye'nin ilk milli silahlı drone sistemi Songar, aralık ayında güvenlik güçlerinin envanterine girecek

17.11.2019

Güvenlik güçlerinin harekat kabiliyetinin artırılmasına yönelik olarak temin edilen sistemlere, Türkiye`nin ilk milli silahlı drone sistemi Songar ekleniyor.
Songar`ın atış hassasiyetini önemli ölçüde iyileştiren Elektronik Nişangah ve Balistik Hesap Modülü, yapılan atış testlerinde ilk sınavını başarıyla verdi.
Elektronik Nişangah ve Balistik Hesap Modülü kendi içinde barındırdığı lazer mesafe ölçer ve kamera gibi sensörlerden elde ettiği veriyi rüzgar hızı gibi dış çevresel faktörlerle ele alarak işliyor, Songar`a ait özgün bir Atış Kontrol Bilgisayarı olarak görev yapıyor.
ASİSGUARD Genel Müdür Ayhan Sunar, ilk aşamada 60, 100 ve 150 metre irtifadan gerçekleştirilen atışlarla denenen Elektronik Nişangah ve Balistik Hesap Modülü`nün kabiliyetlerinin aralık ayı içinde kademeli olarak artırılacağını ve 450 metre irtifaya kadar atış testleriyle çalışmaların devam edeceği söyledi.
Fotoğraf: AA
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